Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung - 28-Jähriger schlägt Scheibe ein und springt Zug

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Bahnhofstraße

13.05.2026, 20:40 Uhr

Zu einer Sachbeschädigung eines Zuges kam es am vergangenen Mittwochabend am Bahnhof in Fallersleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 28 Jahre alter Magdeburger in einem Regionalzug, welcher im Begriff war, aus dem Bahnhof auszufahren. Aus bisher unbekannter Ursache schlug der 28-Jährige plötzlich mit einem Nothammer auf eine Scheibe des Zuges ein, bis diese zersprang und sich aus der Fassung löste. Die gesamte Scheibe fiel daraufhin zusammen mit dem Magdeburger auf den Bahnsteig, welcher sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese fest, dass sich der Magdeburger offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als die Beamten ihn zum Sachverhalt befragen wollten, reagierte der 28-Jährige auch auf wiederholte Ansprache nicht und versuchte mehrfach, davonzulaufen. Da er sich weiterhin vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurden ihm unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt Handfesseln angelegt.

Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht, wo er im Anschluss zur Versorgung seiner durch den Sprung aus dem Zug verursachten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht wurde.

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