PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung - 28-Jähriger schlägt Scheibe ein und springt Zug

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Bahnhofstraße

13.05.2026, 20:40 Uhr

Zu einer Sachbeschädigung eines Zuges kam es am vergangenen Mittwochabend am Bahnhof in Fallersleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 28 Jahre alter Magdeburger in einem Regionalzug, welcher im Begriff war, aus dem Bahnhof auszufahren. Aus bisher unbekannter Ursache schlug der 28-Jährige plötzlich mit einem Nothammer auf eine Scheibe des Zuges ein, bis diese zersprang und sich aus der Fassung löste. Die gesamte Scheibe fiel daraufhin zusammen mit dem Magdeburger auf den Bahnsteig, welcher sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese fest, dass sich der Magdeburger offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als die Beamten ihn zum Sachverhalt befragen wollten, reagierte der 28-Jährige auch auf wiederholte Ansprache nicht und versuchte mehrfach, davonzulaufen. Da er sich weiterhin vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, wurden ihm unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt Handfesseln angelegt.

Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht, wo er im Anschluss zur Versorgung seiner durch den Sprung aus dem Zug verursachten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 12:20

    POL-WOB: Trunkenheitsfahrt: PKW kommt von der Straße ab und überschlägt sich

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Velstove, Landesstraße 291 14.05.2026, 18:15 Uhr Erheblich alkoholisiert kam ein Wolfsburger Fahrzeugführer am vergangenen Donnerstagabend mit seinem PKW auf der L291 von der Straße ab. Der PKW überschlug sich, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ein aufmerksamer Zeuge, der die L291 in Richtung Velstove befuhr, bemerkte den ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 12:07

    POL-WOB: Einbruch in Schule

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Im Holze 13.05.2026, 18:00 Uhr - 14.05.2026, 17:15 Uhr Zu einem Einbruch in eine Schule kam es zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in der Straße Im Holze in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Schule bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die unbekannten Täter gewaltsam auf ein Fenster ein und gelangte durch dieses ins Innere der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 12:01

    POL-WOB: 40-Jähriger randaliert auf Schützenfest - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Allerpark 13.05.2026, 22:00 Uhr Nachdem ein 40 Jahre alter stark alkoholisierter Besucher des Wolfsburger Schützenfestes am Mittwochabend aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Hausverbot erhielt, griff er Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes an. Im weiteren Verlauf versuchte er ebenfalls, zwei Polizeibeamte körperlich anzugreifen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren