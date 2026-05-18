Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt: PKW kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Velstove, Landesstraße 291

14.05.2026, 18:15 Uhr

Erheblich alkoholisiert kam ein Wolfsburger Fahrzeugführer am vergangenen Donnerstagabend mit seinem PKW auf der L291 von der Straße ab. Der PKW überschlug sich, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge, der die L291 in Richtung Velstove befuhr, bemerkte den verunfallten PKW und rief umgehend die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten den Zeugen sowie den Fahrer des verunfallten VW Polo antreffen. Der 55-Jährige räumte den Beamten gegenüber ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. Des Weiteren bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer sowie weitere Ausfallerscheinungen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der Wolfsburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren waren falsche Kennzeichen an dem PKW angebracht. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den 55-Jährigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort ins Wolfsburger Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Daraufhin wurde er vor Ort entlassen.

Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt.

Den 55-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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