PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt: PKW kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Velstove, Landesstraße 291

14.05.2026, 18:15 Uhr

Erheblich alkoholisiert kam ein Wolfsburger Fahrzeugführer am vergangenen Donnerstagabend mit seinem PKW auf der L291 von der Straße ab. Der PKW überschlug sich, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein aufmerksamer Zeuge, der die L291 in Richtung Velstove befuhr, bemerkte den verunfallten PKW und rief umgehend die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten den Zeugen sowie den Fahrer des verunfallten VW Polo antreffen. Der 55-Jährige räumte den Beamten gegenüber ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. Des Weiteren bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer sowie weitere Ausfallerscheinungen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der Wolfsburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren waren falsche Kennzeichen an dem PKW angebracht. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den 55-Jährigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort ins Wolfsburger Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Daraufhin wurde er vor Ort entlassen.

Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt.

Den 55-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:07

    POL-WOB: Einbruch in Schule

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Im Holze 13.05.2026, 18:00 Uhr - 14.05.2026, 17:15 Uhr Zu einem Einbruch in eine Schule kam es zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in der Straße Im Holze in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Schule bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die unbekannten Täter gewaltsam auf ein Fenster ein und gelangte durch dieses ins Innere der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 12:01

    POL-WOB: 40-Jähriger randaliert auf Schützenfest - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Allerpark 13.05.2026, 22:00 Uhr Nachdem ein 40 Jahre alter stark alkoholisierter Besucher des Wolfsburger Schützenfestes am Mittwochabend aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Hausverbot erhielt, griff er Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes an. Im weiteren Verlauf versuchte er ebenfalls, zwei Polizeibeamte körperlich anzugreifen. ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:31

    POL-WOB: Firmenfahrzeuge aufgebrochen: Unbekannte stehlen Arbeitsmaschinen

    Königslutter (ots) - Königslutter, Am Mauernkamp 08.05.2026, 14:30 Uhr - 11.05.2026, 06:50 Uhr Königslutter, Lindenstraße 10.05.2026, 20:00 Uhr - 11.05.2026, 07:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen in der Lindenstraße und in der Straße Am Mauernkamp in Königslutter. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren