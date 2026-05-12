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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Firmenfahrzeuge aufgebrochen: Unbekannte stehlen Arbeitsmaschinen

Königslutter (ots)

Königslutter, Am Mauernkamp

08.05.2026, 14:30 Uhr - 11.05.2026, 06:50 Uhr Königslutter, Lindenstraße 10.05.2026, 20:00 Uhr - 11.05.2026, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen in der Lindenstraße und in der Straße Am Mauernkamp in Königslutter.

Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die unbekannten Täter gewaltsam auf die rückwärtigen Türen der beiden geparkten Transporter ein und entwendeten die auf der Ladefläche befindlichen Maschinen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353 - 91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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