Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fensterscheibe eines Linienbusses zerstört

Wolfsburg (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 01.10 Uhr, wollte ein 22-jähriger Wolfsburger mit einem Linienbus der WVG nach Westhagen fahren, weil er dort wohnt. Da der Busfahrer den Gast nicht mitgenommen habe, habe er aus Wut mit einem unbekannten Gegenstand gegen eine Scheibe des Linienbusses geschlagen und damit auch zerstört. Der Beschuldigte konnte durch die gerufene Polizei im Nahbereich festgestellt werden, dieser war offensichtlich alkoholisiert. Nun erwartet diesen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

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