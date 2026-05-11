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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 61-Jähriger mit 1,89 Promille unterwegs

Velpke (ots)

Velpke, Weideweg

08.05.2026, 17:16 Uhr

Mit 1,89 Promille war ein 61 Jahre alter Fahrzeugführer am vergangenen Freitagabend im Weideweg in Velpke unterwegs. Ein aufmerksamer Zeuge meldete zunächst über den Polizeinotruf, dass vor ihm ein PKW er erhebliche Schlangenlinien fahre. Zudem setzte der Fahrzeugführer mehrfach den Blinker falsch geriet aufgrund der unsicheren Fahrweise fast auf den Grünstreifen.

Die eingesetzten Polizeibeamten begaben sich unverzüglich zum Einsatzort und konnten vor Ort feststellen, wie der 61-jährigen Fahrer eines VW T-Roc gerade im Begriff war, mit seinem Fahrzeug den Parkplatz eines Supermarktes im Weideweg zu verlassen. Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrzeugführer umgehend. Auf Ansprache räumte der 61-Jährige ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Zudem registrierten die Beamten bei ihm einen deutlichen Alkoholgeruch. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen führten die Polizeibeamten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 61-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Während der Aufnahme des Sachverhalts bedrohte und beleidigte der 61-Jährige wiederholt den in einiger Entfernung stehenden Meldenden. Dem Fahrer des T-ROC wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein sowie seine Fahrzeugschlüssel sicher. Im Anschluss wurde dem 61-Jährigen eine Blutprobe im Wolfsburger Klinikum entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Bedrohung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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