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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte brechen in Sprechstelle der Stadtverwaltung in Wendschott ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wendschott, Wendenstraße

06.05.2026, 12:30 Uhr - 08.05.2026, 15:30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochmittag und Freitagnachmittag in die Sprechstelle der Stadtverwaltung in der Wendenstraße in Wendschott ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die unbekannten Täter mit Gewalt auf ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam diverse Schubladen und Schränke und entwendeten schlussendlich Bargeld, bevor sie sich unerkannt in unbekannte Richtung entfernten.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen im Bereich der Sprechstelle bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05363-809700 bei der Polizeistation Vorsfelde zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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