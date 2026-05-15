Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Im Holze

13.05.2026, 18:00 Uhr - 14.05.2026, 17:15 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Schule kam es zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in der Straße Im Holze in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Schule bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die unbekannten Täter gewaltsam auf ein Fenster ein und gelangte durch dieses ins Innere der Schule. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Im Anschluss verlassen sie das Gebäude und flüchten unerkannt in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

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