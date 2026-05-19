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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Mehrfamilienhaus - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Fechtboden

18.05.2026, 20.04 Uhr

Aus unbekannter Ursache kam es am Montagabend zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fechtboden in Helmstedt. Die Polizei ermittelt gegen den 43 Jahre alten Wohnungsmieter wegen fahrlässiger Brandstiftung. Am 11.04.2026 war es bereits zu einer fahrlässigen Brandstiftung in dem Haus gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Der 43-Jährige wurde als Tatverdächtiger ermittelt.

Ein Zeuge verständigte am Montagabend die Feuerwehr, nachdem er aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses Rauch bemerkte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Anwohner des Hauses ihre Wohnungen bereits unverletzt verlassen.

Durch die schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde im näheren Umfeld des Hauses angetroffen. Durch den zuständigen Staatsanwalt wurde eine Blutentnahme angeordnet, die im Helmstedter Krankenhaus entnommen wurde.

Die Dachgeschoßwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Wohnungsmieter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer anderen Unterkunft zugewiesen.

Die anderen Wohnungen können derzeit nicht betreten werden. Die Mieter kamen bei Freunden und Bekannten unter.

Während der Löscharbeiten mussten umliegende Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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