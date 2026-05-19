Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeug fährt Schlangenlinien - Fahrer mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Lehre (ots)

Lehre, Kreisstraße 58

16.05.2026, 00.41 Uhr

In der Nacht zu Samstag war ein 30 Jahre alter Mann betrunken mit einem Pkw in Lehre unterwegs. Nur durch Zufall kam es zu keinem Unfall.

Ein von Wendhausen in Richtung fahrender Zeuge verständigte die Polizei und teilte mit, dass der vor ihm fahrende Pkw in erheblichen Schlangenlinien fahre. Dabei sei das Fahrzeug mehrfach beinahe mit geparkten Fahrzeugen kollidiert.

Der Zeuge blieb hinter dem Fahrzeug und übermittelte dem Polizeibeamten am Notruf fortlaufend die aktuelle Fahrtrichtung. Auf einem Gelände an der K 58 zwischen Lehre und Boimstorf hielt der Pkw schließlich an, wobei der Fahrzeugführer im Fahrzeug sitzen blieb.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten kurze Zeit später saß der 30-Jährige schlafend auf dem Fahrersitz. Die Beamten weckten den Fahrer und stellten dabei eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz i.V.m. der Abgabenordnung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell