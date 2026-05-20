Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Shop - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Markt

18.05.2026, 15.00 Uhr bis 19.05.2026, 05.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Sonnenstudio mit Paketshop ein und entwendeten Bargeld und Pakete.

Ein Zeuge bemerkte am Dienstagmorgen Einbruchsspuren an dem Geschäft und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam durch die Haupteingangstür in das Objekt. Dort durchsuchten sie die Räume nach lohnendem Diebesgut. Mit einem geringen Bargeldbetrag und einigen Päckchen verließen die Einbrecher den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Geräuschen, Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05352/96830 bei der Polizei in Schöningen zu melden.

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