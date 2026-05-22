Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt - 66-Jähriger mit 1,99 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Helmstedter Straße 21.05.2026, 22:30 Uhr

Erheblich alkoholisiert war ein 66 Jahre alter Fahrzeugführer am Donnerstagabend in Vorsfelde unterwegs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine aufmerksame Zeugin meldete zunächst über den Notruf, dass sie bereits länger Zeit auf der B188 sowie auf der Helmstedter Straße hinter einem roten Mazda fährt, der deutliche Schlangenlinien fährt und bereits mehrfach grundlos und abrupt abbremste. Eine Wolfsburger Streifenwagenbesatzung konnte den 66 Jahre alten Fahrer des Mazda kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände in der Helmstedter Straße antreffen und daraufhin kontrollieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten schnell fest, dass der Mazda-Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille. Der 66-Jährige wurde daraufhin in das Wolfsburger Klinikum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizeibeamten untersagten dem Mazda-Fahrer die Weiterfahrt. Darüber hinaus wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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