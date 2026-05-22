Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rücksichtslose Fahrt auf der B1: 31-Jähriger gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Königslutter (ots)

Königslutter, Bundesstraße 1

21.05.2026, 16:20 Uhr

Durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten gefährdete ein 31-jähriger Fahrzeugführer am Donnerstagnachmittag auf der B1 mehrere andere Verkehrsteilnehmende.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Königslutteraner mit einem Mercedes SLK die B1 von Königslutter aus kommend in Richtung Abbenrode mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei überholte er immer wieder andere PKW, wobei er mehrfach den vorausfahrenden Verkehr schnitt und auch in den Gegenverkehr geriet, sodass es zu mehreren Beinahe-Unfällen kam.

Durch einen Streifenwagenbesatzung konnte der 31-Jährige im Landkreis Wolfenbüttel zwischen den Ortschaften Destedt und Schulenrode angehalten und kontrolliert werden.

Die Beamten untersagten dem Königslutteraner die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Verkehrsteilnehmenden, die durch die Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet oder in Beinahe-Unfälle verwickelt worden sind. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0535391970 beim Polizeikommissariat in Königslutter zu melden.

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