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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Kurt-Schumacher-Ring 26.05.2026, 02.47 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Dienstag einen Pkw in Brand. Der Pkw wurde vollständig zerstört.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er auf einem Parkstreifen im Kurt-Schumacher-Ring einen brennenden Pkw Kia entdeckt hatte.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittler gehen nach derzeitigen Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Tat aus.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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