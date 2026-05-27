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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlicher Verkehrsunfall - 42-jähriger Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Lehre (ots)

Lehre, Wendhausen, Oheweg

27.05.2026, 03.29 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Verkehrsunfall im Oheweg in Lehre-Wendhausen, bei dem ein 42 Jahre alter Fahrradfahrer tödlich verunglückte.

Ein Zeuge wurde gegen 03.29 Uhr auf den mit seinem Fahrrad gestürzten Mann aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leitete der Zeuge Reanimationsmaßnahmen ein, die durch den eintreffenden Notarzt fortgesetzt wurden. Wenig später erlag der 42-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ergaben sich keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen oder Fahrzeuge.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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