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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Billardspiel artet aus - Täter greift Mitspieler an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerteich, Berliner Ring

22.05.2026, 18.14 Uhr

Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde am Freitagabend ein 53 Jahre alter Mann von einem bisher unbekannten Täter verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Der 53-Jährige und der bisher Unbekannte hielten sich gemeinsam in einem Kulturzentrum auf und spielten eine Partie Billard. Nach bisherigen Erkenntnissen kam während des Spiels zunächst zu verbalen Unstimmigkeiten. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den 53-Jährigen mit einem Kö an und schlug dann auf den Mann ein. Als zwei Mitspieler die Personen trennten, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren und konnte nach einer medizinischen Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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