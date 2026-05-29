Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Drömlingstraße

16.05.2026, 19:03 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 16.05.2026 in der Drömlingstraße in Wolfsburg. Die Polizei sucht den Unfallverursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines VW Up! die Drömlingstraße in Richtung Süden. Plötzlich fuhr vom linken Gehweg aus kommend ein unbekannter E-Scooter-Fahrer auf die Straße, um diese augenscheinlich zu kreuzen. Dabei fuhr er dem VW-Up! ungebremst in die Seite, wodurch dieser beschädigt wurde. Der 20-jährige PKW-Fahrer stieg sofort aus, um sich nach dem Wohlergehen des E-Scooter-Fahrers zu erkundigen. Als dieser angab, dass alles in Ordnung sei, fuhr der 20-Jährige sein Fahrzeug kurz zur Seite, um im Anschluss die Polizei zu informieren.

Währenddessen entfernte sich der unbekannte E-Scooter-Fahrer jedoch über einen Fußweg in Richtung Westen, ohne sich um die weitere Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der E-Scooter-Fahrer war etwa 14 bis 16 Jahre alt und hatte einen Oberlippenbart. Des Weiteren war er mit einer schwarzen Strickjacke, einer schwarzen Jogginghose und einer braunen Weste bekleidet und trug zudem eine Sonnenbrille und Cap sowie eine weiße Umhängetasche. Er war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

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