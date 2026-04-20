Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad wurde am Samstag, 18. April 2026, ein 16-Jähriger in Horst schwer verletzt. Gegen 17.25 Uhr beabsichtigte eine 68-jährige Frau aus Aalen mit ihrem Auto von der Schmalhorststraße auf die Straße An der Rennbahn abzubiegen. Zunächst ließ sie mehrere Personen den Kreuzungsbereich queren und setzte anschließend zum Abbiegevorgang an. Dann kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem 16-jährigen Gelsenkirchener auf seinem Fahrrad. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

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