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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftungen in Mehrfamilienhäusern - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall

30.05.2026, 07.10 Uhr 31.05.2026, 05.45 Uhr und 13.50 Uhr

Am Wochenende kam es zu drei vorsätzlichen Brandstiftungen in einem Gebäudekomplex. Personen wurden nicht verletzt.

Am Samstagmorgen wurden die Berufsfeuerwehr und die Polizei zu einer Brandentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Burgwall entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass in einer leerstehenden Wohnung eine Couch brannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer vollständig löschen.

Eine Brandmeldung im Nachbarhaus des zuvor betroffenen Mehrfamilienhauses, ging bei der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen ein. Hier brannten in einer leerstehenden Wohnung Teppichreste vollständig ab.

Gegen 13.50 Uhr verständigte ein Zeuge die Berufsfeuerwehr über einen erneuten Brand in dem vom Samstag brandbetroffenen Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Brand bereits erlöschen. Unbekannte Täter hatten in einem Flur des 4. Obergeschosses eine Folie in Brand gesetzt.

Die Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Zusammenhang der Taten aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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