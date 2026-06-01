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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und fährt gegen zivilen Streifenwagen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dessauer Straße

30.05.2026, 21.55 Uhr

Ein unter Drogeneinfluss stehender 25-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte sich am Samstagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In der Folge fuhr er mit dem Scooter gegen einen Streifenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstanden leichte Sachschäden.

Die Zivilstreifenbesatzung befuhr am Samstagabend die Frankfurter Straße in Richtung Dresdener Ring, als ihnen ein auf dem Geh-/Fahrradweg fahrender E-Scooter auffiel, der augenscheinlich mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer des Zivilstreifenwagens gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und forderte den 25-Jährigen zum Anhalten auf. Der E-Scooter-Fahrer kam dieser Aufforderung nach und hielt auf dem Gehweg Dresdener Ring Ecke Dessauer Straße an. Als eine Beamtin aus dem Fahrzeug stieg und auf den Fahrer zuging, fuhr dieser plötzlich in Richtung Dessauer Straße und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der Streifenwagen-Fahrer fuhr hinter dem E-Scooter her und die Beamtin folgte fußläufig.

In Höhe einer Schule hielt der Zivilwagen quer auf dem Gehweg an. Der 25-Jährige fuhr gegen den Dienstwagen und kam dabei zu Fall. Verletzt wurde er dabei nicht.

Der 25-Jährige gab gegenüber den Beamten an, den E-Scooter getunt und vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde aufgrund der Hinweise auf eine technische Veränderung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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