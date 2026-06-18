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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer stürzt nach Kollision mit Fußgängergruppe - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Am 17.06.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Bleichstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Person aus einer dreiköpfigen Fußgängergruppe. Demnach kam es im Rahmen einer Ausweichbewegung auf der schmalen Fahrbahn zu einer Berührung der Arme der beiden Beteiligten, woraufhin der Radfahrer stürzte. Die Personengruppe entfernte sich, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen - der Radfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der beteiligten Fußgänger geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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