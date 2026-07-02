Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigungen an vier Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits schon in der Nacht von Freitag, 19.06.2026 auf Samstag, 20.06.2026, 09.00 Uhr, zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand den Lack von vier Fahrzeugen. Die vier Fahrzeuge standen in der Sudetenstraße unweit der Einmündung zur Pestalozzistraße. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen.

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