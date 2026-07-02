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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gelangte gegen 23:45 Uhr bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Wehr- Öflingen. Durch einen Bewohner wurde ein männlicher Täter entdeckt, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Am Tatort konnte Einbruchswerkzeug und andere Spuren sichergestellt werden. Trotz sofortiger Großfahndung mit mehreren Streifen, auch aus umliegenden Revieren, konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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