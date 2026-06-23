Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Landkreis Goslar, B6, zwischen Kunigunde und Jerstedt, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem total beschädigten PKW

Goslar (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, befährt ein 21-jähriger aus dem Bereich Salzgitter die B6 von Salzgitter nach Goslar. Zwischen Kunigunde und Jerstedt kommt er mit seinem PKW Opel aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in den dortigen Grünstreifen / Graben. Der PKW überschlägt sich und kommt anschließend auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer kann sich selbständig aus dem PKW befreien. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wird er medizinisch versorgt. Offensichtlich erleidet der junge Mann lediglich leichte Verletzungen. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens des verunfallten PKW wird die B6 kurzfristig voll gesperrt. Es kommt zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell