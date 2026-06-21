Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Seesen vom 21.06.2026

Goslar (ots)

Seesen

Am 20.06.2026, um 11:54 Uhr, wird auf dem Radweg zwischen Herrhausen und Seesen eine 45-jährige E-Scooter Fahrerin angehalten. Der E-Scooter wies keine gültige Pflichtversicherung auf. Der E-Scooter wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

Seesen

Am 21.06.2026 um 04:03 Uhr, wird in der Gartenstraße 6, 38723 Seesen der 21-jährige Beschuldigte bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Eine AAK ergab 1,73 Promille. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Seesen

In der Nacht vom 20.-21.06.2026 kam es zu diverse Ruhestörungen sowohl im gesamten Stadtgebiet Seesens, als auch auf den umliegenden Dörfern. Die Veranstaltung am "Blauen Auge" verläuft hingegen ohne besondere Vorkommnisse.

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