Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 21.06.2026

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich in Bad Harzburg ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr ein auf einem Parkplatz in der Nordhäuser Straße abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeugstieß stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstanden mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322 55480 entgegen.

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