Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.06.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen Unbekannte in ein Vereinsheim ein.

Im Liebenburger Ortsteil Othfresen drangen der oder die Täter gewaltsam in das Vereinsheim in der Straße Feldberg ein und durchwühlten die Räume nach möglichem Diebesgut. Hierbei verursachten sie nicht unerhebliche Sachschäden.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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