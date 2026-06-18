Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallkommission beschließt Fahrbahnerneuerung auf der Bundesstraße 241

Goslar (ots)

Auf der Bundesstraße 241 zwischen Goslar und Auerhahn verzeichnete die Polizei in den Jahren 2023 bis 2025 96 Verkehrsunfälle. Insbesondere waren hier die Streckenabschnitte der Kurven Bärental und Glockenberg sowie Kreuzeck / Abzweig Hahnenklee betroffen.

Bei den Unfällen auf dieser Strecke waren nahezu durchweg ähnliche Hergänge zu beobachten: Die Beteiligten verloren bei feuchter Witterung in den Kurven aufgrund fehlender Griffigkeit des Straßenbelags die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallten in der Folge. Mehrere Beteiligte zogen sich hierbei Verletzungen zu.

Aus diesem Grund entschied sich die Unfallkommission, der Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde und Polizei angehören, Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit umzusetzen.

Bis zum Beginn der Asphalterneuerung wird im Bereich der Glockenbergkurve bis zum Auerhahn die Geschwindigkeit auf 30 Km/h reduziert. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wird mit dem Verkehrszeichen 114 "Achtung Schleudergefahr" kombiniert.

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