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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 17-06.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 16.06.2026, gegen 09:50 Uhr, befährt die 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Hyundai die Harzstraße und möchte nach rechts auf die Bismarckstraße einbiegen. Hierbei befährt der 86-jährige Radfahrer den Radweg der Bismarckstraße entgegen der Fahrtrichtung. Die PKW-Führerin übersieht den Radfahrer und ein Zusammenstoß kann nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer erleidet leichte Verletzungen und kann vor Ort nach Hause entlassen werden. Es entsteht ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Sachbeschädigung

Am 16.06.2026, zwischen 10:30 Uhr und 14:25 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Mercedes gewaltsam beschädigt. Der PKW befindet sich hierbei in einer Parkbucht in der Bornhäuser Straße, in 38723 Seesen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300EUR

Gewässerverunreinigung

Am 16.06.2026, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, führt eine Firma in der Straße im Holland Estrich-Arbeiten durch. Anschließend wird das genutzte Werkzeug im nahegelegenen Gewässer gewaschen und die Estrichreste entsorgt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden und die untere Wasserschutzbehörde wurde mit den weiteren Maßnahmen betraut.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte beim PK Seesen unter der Telefonnummer 053819440.

i.A. Cauers PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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