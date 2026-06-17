Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Großbrand eines leerstehenden ehemaligen Gasthauses in Ostharingen

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6292273

Nach dem Brand eines leerstehenden ehemaligen Gasthauses im Liebenburger Ortsteil Ostharingen am 10. Juni 2026, erfolgte zwischenzeitlich eine Begehung des Brandortes durch die Kripo Goslar mit einem Sachverständigen. Hierbei wurden Spuren entdeckt, die auf eine vorsätzliche Brandlegung schließen lassen.

Die Ermittler fragen daher nach Beobachtungen im näheren Umfeld des Brandortes, die mit diesem Feuer in Verbindung stehen könnten. Der Brand wurde gegen 23.30 Uhr gemeldet, daher sind insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zeitraum vor und während des Brandausbruches von Bedeutung.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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