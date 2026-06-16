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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Goslar (ots)

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich am ersten Juniwochenende im Ortsteil Oker ereignete.

Drei Kinder oder Jugendliche hatten am Sonntag, 7. Juni, gegen 19.30 Uhr, eine Fensterscheibe der Goslarer Tafel in der Straße Am Breiten Stein eingeschlagen und einige Gegenstände entwendet. Bei ihrer anschließenden Flucht wurden sie vermutlich durch eine Person gesehen.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für diese Tat und bittet insbesondere die Person, die den flüchtenden Kindern/Jugendlichen entgegengekommen ist, sich unter der Rufnummer (05321) 3390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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