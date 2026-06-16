Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.06.2026

Goslar (ots)

Die Polizei Goslar ermittelt zu verschiedenen Einbrüchen, die sich am vergangenen Wochenende ereignet haben.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in der Bäringerstraße in ein Kosmetikstudio einzudringen, was jedoch misslang.

In der Rosentorstraße drangen Unbekannte zwischen Sonnabendmittag und Montagmorgen in eine Bäckereifiliale ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entkamen anschließend.

Im Stadtteil Rammelsberg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tagesklinik im Bleicheweg eingestiegen und diverse Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen aktuell nicht vor.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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