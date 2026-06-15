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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.06.2026

Goslar (ots)

Am Wochenende stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in der Goslarer Innenstadt sowie im Ortsteil Baßgeige in verschiedene Gebäude ein.

Im Ortsteil Baßgeige gelangten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unter Gewaltanwendung in ein Sonnenstudio in der Bornhardtstraße und in der Alte Heerstraße in ein Bürogebäude sowie ein Lager auf einem angrenzenden Grundstück ein.

In der Innenstadt drangen der oder die Täter zwischen Freitagmittag und Sonntagabend gewaltsam in ein Objekt der Diakonie in der Wallstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei Goslar führt Ermittlungsverfahren zu diesen Einbrüchen und fragt nach Beobachtungen, die mit den beschriebenen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3309 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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