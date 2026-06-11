Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Landkreis Goslar, Verkehrsunfall auf der B 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld mit drei leicht verletzten Personen

Goslar (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B 241 zwischen Goslar und Auerhahn zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Eine 62 -jährige aus dem Landkreis Goslar befuhr mit ihrem PKW Ford die Bundesstraße in Fahrtrichtung Clausthal-Zellerfeld. Der 62 -jährige Fahrzeugführer eines PKW Skoda aus Bayern war in Richtung Goslar unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Ford Fahrerin mit ihrem PKW in einer Rechtskurve, kurz vor Auerhahn, in den Gegenverkehr und stieß dabei mit ihrer Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des Skoda. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführerin des Ford, der Fahrzeugführer des Skoda und die 57 -jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Diese wurden durch eine Besatzung eines Rettungswagens versorgt. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die B 241 war für die Unfallaufnahme und die Erstversorgung kurzfristig voll gesperrt. Während des Abschleppvorgangs kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

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