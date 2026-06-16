Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorrad und Pkw kollidieren - Motorradfahrer verletzt

Schleiz (ots)

Am Montag, dem 15.06.2026, ereignete sich gegen 12:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Hofer Straße / "Am Schleizer Dreieck" in Schleiz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Straße "Am Schleizer Dreieck" und wollte die Hofer Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Heinrichsruh kam.

Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer verletzt. Er musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache des Zusammenstoßes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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