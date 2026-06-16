Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des PK Bad Harzburg vom 16.06.2026

Goslar (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Seniorin in Bad Harzburg Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 09.45 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter am Wohnhaus der Seniorin und gab sich als Altwarenhändler aus. Er gaukelte ihr an der Haustür vor, Altwaren anzukaufen und bat um Eintritt in die Räumlichkeiten.

Nachdem er sich einige Minuten in der Wohnung umgesehen hatte, entfernte er sich wieder. Kurz darauf bemerkte die Bad Harzburgerin, dass ihr diverse Schmuckgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet wurden.

Die Seniorin beschrieb den Mann als etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur. Er war mit einer dunklen Hose, einer Weste und einer Wollmütze bekleidet und trug einen dunklen Bart. Zudem sprach er Hochdeutsch.

Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, die Polizei in Bad Harzburg unter der Amtsnummer (05322) 55480 zu kontaktieren.

Zudem rät die Polizei in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

- Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Lassen Sie diese Person bei geschlossener Tür draußen warten. - Rufen Sie im Zweifelsfall immer selbst die Polizei an.

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