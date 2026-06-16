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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Diebstahl einer Feuerschale

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026 betreten zwei vermutlich männlich Personen gegen 02.25 Uhr unberechtigt ein umzäuntes Grundstück in der Benneckensteiner Straße in Braunlage, OT Hohegeiß und entwenden von diesem eine sog. Feuerschale im Wert von ca. 100,-.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, den bittet die Polizei Braunlage um Rückruf unter der Telefonnummer 05520/93260

i.A. Richter, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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