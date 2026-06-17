PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrssicherheitsarbeit - Kontrollen Mikromobilität

Goslar (ots)

Am Dienstag führte die Polizei Goslar eine weitere Kontrolle der sogenannten Mikromobilität durch, zu der Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes sowie E-Scooter gehören.

Zwischen 13 und 18.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in den Bereichen der Berufsschulen Am Stadtgarten und Baßgeige sowie im am Bahnhof und in der Innenstadt insgesamt 78 E-Scooter, 7 Fahrräder, 2 Mofa und 3 Motorräder.

Hierbei wurden 43 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Primär handelte es sich um das Befahren des Gehwegs mit einem E-Scooter, das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sowie das Befahren der Fußgängerzone. Zudem stand einer der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein weiterer war alkoholisiert unterwegs. Ein E-Scooter hatte nicht die erforderliche Pflichtversicherung. In den Gesprächen während der Kontrollen fiel auf, dass vielen, die mit E-Scootern unterwegs waren, die Vorgaben und Grenzen der Nutzung solcher Fahrzeuge nicht oder nur unzureichend bekannt waren.

Im Bereich der Waffenverbotszone am Bahnhof deckten die Kontrollen von acht Personen einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz auf und bei einer minderjährigen Person wurde wegen des Mitführens von Feuerwerkskörpern ein Verstoß nach der Sprengstoffverordnung geahndet.

Während der Kontrollen erfuhren die Einsatzkräfte reichlich Zuspruch aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 15:04

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Goslar (ots) - Die Polizei Goslar sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich am ersten Juniwochenende im Ortsteil Oker ereignete. Drei Kinder oder Jugendliche hatten am Sonntag, 7. Juni, gegen 19.30 Uhr, eine Fensterscheibe der Goslarer Tafel in der Straße Am Breiten Stein eingeschlagen und einige Gegenstände entwendet. Bei ihrer anschließenden Flucht wurden sie vermutlich durch eine Person gesehen. Die Polizei Goslar ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen des PK Bad Harzburg vom 16.06.2026

    Goslar (ots) - Am Montagmorgen wurde eine Seniorin in Bad Harzburg Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 09.45 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter am Wohnhaus der Seniorin und gab sich als Altwarenhändler aus. Er gaukelte ihr an der Haustür vor, Altwaren anzukaufen und bat um Eintritt in die Räumlichkeiten. Nachdem er sich einige Minuten in der Wohnung umgesehen hatte, entfernte er sich wieder. Kurz darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren