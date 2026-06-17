Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrssicherheitsarbeit - Kontrollen Mikromobilität

Goslar (ots)

Am Dienstag führte die Polizei Goslar eine weitere Kontrolle der sogenannten Mikromobilität durch, zu der Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes sowie E-Scooter gehören.

Zwischen 13 und 18.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in den Bereichen der Berufsschulen Am Stadtgarten und Baßgeige sowie im am Bahnhof und in der Innenstadt insgesamt 78 E-Scooter, 7 Fahrräder, 2 Mofa und 3 Motorräder.

Hierbei wurden 43 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Primär handelte es sich um das Befahren des Gehwegs mit einem E-Scooter, das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sowie das Befahren der Fußgängerzone. Zudem stand einer der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein weiterer war alkoholisiert unterwegs. Ein E-Scooter hatte nicht die erforderliche Pflichtversicherung. In den Gesprächen während der Kontrollen fiel auf, dass vielen, die mit E-Scootern unterwegs waren, die Vorgaben und Grenzen der Nutzung solcher Fahrzeuge nicht oder nur unzureichend bekannt waren.

Im Bereich der Waffenverbotszone am Bahnhof deckten die Kontrollen von acht Personen einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz auf und bei einer minderjährigen Person wurde wegen des Mitführens von Feuerwerkskörpern ein Verstoß nach der Sprengstoffverordnung geahndet.

Während der Kontrollen erfuhren die Einsatzkräfte reichlich Zuspruch aus der Bevölkerung.

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