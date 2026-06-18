POL-GS: Informationsveranstaltung "Mobilität im Alltag - Fit im Straßenverkehr" am 24. Juni 2026
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Goslar (ots)
Im Anhang erhalten sie die Einladung zu der Informationsveranstaltung "Mobilität im Alltag - Fit im Straßenverkehr" am 24. Juni 2026 im Freizeitzentrum Harlingerode.
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