POL-GS: Informationsveranstaltung "Mobilität im Alltag - Fit im Straßenverkehr" am 24. Juni 2026

Goslar (ots) - Am Dienstag führte die Polizei Goslar eine weitere Kontrolle der sogenannten Mikromobilität durch, zu der Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes sowie E-Scooter gehören. Zwischen 13 und 18.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in den Bereichen der Berufsschulen Am Stadtgarten und Baßgeige sowie im am Bahnhof und in der Innenstadt insgesamt 78 E-Scooter, 7 Fahrräder, 2 Mofa und 3 Motorräder. Hierbei wurden ...

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