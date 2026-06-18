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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Informationsveranstaltung "Mobilität im Alltag - Fit im Straßenverkehr" am 24. Juni 2026

Ein Dokument

Goslar (ots)

Im Anhang erhalten sie die Einladung zu der Informationsveranstaltung "Mobilität im Alltag - Fit im Straßenverkehr" am 24. Juni 2026 im Freizeitzentrum Harlingerode.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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