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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.06.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in ein Gebäude im Stadtteil Oker ein.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten zwischen 13.20 und 7 Uhr gewaltsam in das Objekt der Goslarer Tafel in der Straße Am Breiten Stein ein und durchsuchten hier die Räumlichkeiten. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Hinweisen oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hierfür steht die Telefonnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

+++

Am Mittwoch führte die Polizei erneut Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß durch.

An der Messstelle im Bereich Kesselberg wurden zwischen 13 und 16 Uhr insgesamt 14 Geschwindigkeitsübertretungen registriert. Bei einem Pkw und zwei Motorrädern ziehen die Tempoüberschreitungen Fahrverbote nach sich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 50 betrug 102 Km/h. Zudem wurden bei den Kontrollen drei unzulässige Bauartveränderungen festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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