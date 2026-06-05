LPI-SHL: Betrunken auf dem Pedelec
Meiningen (ots)
Am 04.06.2026 gegen 21.10 Uhr fiel den Beamten der Meininger Polizei in der Leipziger Straße in Meiningen ein Pedelec Fahrer auf, welcher in Schlangenlinien dahin radelte. Bei der darauffolgende Verkehrskontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Der erpustete Wert betrug 2,60 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.
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