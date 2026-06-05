LPI-SHL: Ohne Führerschein aber mit Drogen
Grabfeld/Bibra (ots)
Am 04.06.2026 wurde durch die Beamten der Meiningen Polizei eine 44jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, das die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch unter Einfluss berauschender Mittel stand. Auch im Fahrzeug wurden noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Die Weiterfahrt war hiermit beendet und die Fahrerin musste zur Blutentnahme ins Klinikum.
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