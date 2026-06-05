LPI-SHL: Ohne Führerschein aber mit Drogen

Meiningen (ots) - Ein unbekannter Mann rief Mittwochnachmittag eine Seniorin in Meinigen an und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Er teilte ihr mit, dass von ihrem Konto drei Bestellungen im Wert von jeweils 500 Euro ausgelöst worden wären und da die Frau tatsächlich bei dem genannten Onlinehändler eingekauft hatte, befolgte sie die Anweisungen des Betrügers, um ihr Geld vermeintlich zurückzubekommen. Sie installierte ein Programm auf ihrem Computer und ...

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