Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter ermittelt

Suhl (ots)

Mittwochnachmittag verschaffte sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einem Wohnmobil in der Puschkinstraße in Suhl. Er durchwühlte das Wohnmobil, nahm etwas Bargeld und einen Geldbeutel mit und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Ebenfalls Mittwochnachmittag betrat der Mann unberechtigt ein Grundstück und fortfolgend ein Wohnhaus in der Straße "An der Hasel" in Suhl. Er durchsuchte im Inneren mehrere Räume und entwendete Bargeld, Bankkarten und einen Schlüssel. Anschließend verließ er das Gebäude unbemerkt. Die Polizei nahm in beiden Fällen Anzeigen auf und als ein Polizeibeamter im Dienstfrei eine verdächtige Person meldete, die versuchte, Fahrzeuge zu öffnen, war der Täter gefunden. Bei der Durchsuchung des unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden 45-Jährigen fanden die Polizisten Diebesgut aus dem Wohnmobil und dem Wohnhaus. Den Täter erwarten jetzt zwei Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell