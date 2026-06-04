PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Mann rief Mittwochnachmittag eine Seniorin in 
Meinigen an und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Er teilte 
ihr mit, dass von ihrem Konto drei Bestellungen im Wert von jeweils 
500 Euro ausgelöst worden wären und da die Frau tatsächlich bei dem 
genannten Onlinehändler eingekauft hatte, befolgte sie die 
Anweisungen des Betrügers, um ihr Geld vermeintlich zurückzubekommen.
Sie installierte ein Programm auf ihrem Computer und gestattete dem 
Unbekannten damit Fernzugriff auf ihr Gerät. Auf die Aufforderung hin
meldete sie sich beim Onlinebanking an und gab mehrere TAN-Nummern 
ein. Bei der vierten TAN-Eingabe wurde die Seniorin misstrauisch, da 
sie einen deutlich höheren Betrag als die 500 Euro auf dem Bildschirm
erkannte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits mehrere 
Echtzeitüberweisungen über insgesamt über 7.800 Euro veranlasst.
Seien Sie misstrauisch! Gewähren Sie unbekannten Personen keinen 
Zugriff auf Ihren Computer und geben Sie niemals persönliche Codes, 
PIN- oder TAN-Nummern weiter. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im 
Zweifelsfall einen Ansprechpartner Ihrer Bank unter der Ihnen 
bekannten Rufnummer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 10:16

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Zur Abholung bereitgelegt"

    Eisfeld (ots) - Ermittlungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Hildburghausen führten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.06.2026) zur Feststellung eines 46-jährigen Täters, welcher erneut in die Firma im Gutsweg in Eisfeld eingedrungen war. Das Telefon und mitgeführte Werkzeuge des Mannes wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Da eine Überprüfung der Person ergab, dass gegen den 46-Jährigen bereits ein ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 09:54

    LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

    Oberhof (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochvormittag von der Poststraße in Oberhof auf die Landstraße in Richtung Zella-Mehlis auf. Dabei missachtete er die Vorfahrt des bereits auf der Landstraße fahrenden 43-jährigen Fahrers eines Lkw samt Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Zugmaschine. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt mindestens 10.000 Euro. Verletzt ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 09:31

    LPI-SHL: Briefkasten beschädigt

    Suhl (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Briefkasten einer Hilfsorganisation in der Straße "Hohe Röder" in Suhl. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt - entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0136961/2026 beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren