Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Mann rief Mittwochnachmittag eine Seniorin in Meinigen an und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Er teilte ihr mit, dass von ihrem Konto drei Bestellungen im Wert von jeweils 500 Euro ausgelöst worden wären und da die Frau tatsächlich bei dem genannten Onlinehändler eingekauft hatte, befolgte sie die Anweisungen des Betrügers, um ihr Geld vermeintlich zurückzubekommen. Sie installierte ein Programm auf ihrem Computer und gestattete dem Unbekannten damit Fernzugriff auf ihr Gerät. Auf die Aufforderung hin meldete sie sich beim Onlinebanking an und gab mehrere TAN-Nummern ein. Bei der vierten TAN-Eingabe wurde die Seniorin misstrauisch, da sie einen deutlich höheren Betrag als die 500 Euro auf dem Bildschirm erkannte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits mehrere Echtzeitüberweisungen über insgesamt über 7.800 Euro veranlasst. Seien Sie misstrauisch! Gewähren Sie unbekannten Personen keinen Zugriff auf Ihren Computer und geben Sie niemals persönliche Codes, PIN- oder TAN-Nummern weiter. Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Ansprechpartner Ihrer Bank unter der Ihnen bekannten Rufnummer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell