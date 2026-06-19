Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 19.06.2026

Goslar (ots)

Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Am Nachmittag des 19.06.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in Seesen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein 45-jähriger Duderstädter beabsichtigte mit seinem Auto von der Dehnestraße in die Lautenthaler Straße einzubiegen. Er übersah eine 47-jährige Seesener Fahrradfahrerin, die die Lautenthaler Straße entlangfuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

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