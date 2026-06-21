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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.06.2026

Goslar (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.06.2026

Verkehrsunfall auf der B248 mit leicht verletzten Verkehrsteilnehmenden

Am 20.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 248 bei Hahausen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Erwachsener und ein Kind leicht verletzt und anschließend in das Krankenhaus verbracht wurden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall in Langelsheim-Wolfshagen mit einem E-Scooter und einer leicht verletzten Person

Ein 15-jähriges Mädchen stürzte, am 19.06.2026, gegen 15:24 Uhr, alleinbeteiligt mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg. Sie musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Diebstahl aus einer Wohnung in Goslar-Jürgenohl

Die unbekannte Täterschaft gibt sich als Schrotthändler aus und befragt die Geschädigte nach Schmuck und Bargeld. Im weiteren Verlauf entwendet die Täterschaft Schmuck und Bargeld aus dem Tresor der Geschädigten und entfernt sich unerkannt vom Tatort.

Diebstahl einer Geldbörse in Langelsheim

Am 19.06.2026, zwischen ca. 16:00 Uhr und ca. 18:00 Uhr, kam es in Langelsheim-Wolfshagen im Wölfi-Bad zu dem Diebstahl einer Geldbörse, welche im Gastronomiebereich durch den Eigentümer vergessen wurde.

Einbruch im Liebenburger Freibad

Zwischen dem 19.06.2026, ca. 18:45 Uhr und dem 20.06.2026, ca. 08:45 Uhr, kam es im Liebenburger Freibad zu einem Einbruch durch das Aufhebeln einer Tür und eines Fensters. Weiterhin wurde der auf dem Gelände befindliche Kiosk angegangen.

Die Polizei führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Hinweisen und Beobachtungen zu den genannten Fällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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