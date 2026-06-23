Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 93-jähriger Mann aus Goslar vermisst

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Goslar (ots)

Seit den Abendstunden des 22. Juni 2026 wird der 93-jährige Herbert G. vermisst. Letztmalig wurde er gegen 23 Uhr in seinem Pflegeheim am Osterfeld, nahe dem Schützenplatz in Goslar gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Herr G. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist. Aufgrund seiner Demenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Herr G. ist 176 cm groß, hat graublaue Augen und graue, teils weiße Haare. Bekleidet ist er mutmaßlich mit einem blauen Hemd und einer Anzughose. Beim Gehen verschränkt er gerne die Arme hinter dem Rücken.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Herbert G. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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