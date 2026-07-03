Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannter Täter flüchtet nach versuchtem Straßenraub - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.07.2026, gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Egonstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein versuchter Raub.

Der 25 Jahre alte spätere Geschädigte hatte sich in der Egonstraße nahe der Klarastraße aufgehalten und sei von einem Unbekannten angesprochen und nach einer Zugverbindung gefragt worden. Kurz darauf habe der Mann dem 25-Jährigen daraufhin unvermittelt versucht, dessen Telefon zu entreißen. Dabei viel das Gerät zu Boden und es kam zu einem körperlichen Gerangel zwischen dem Geschädigten und dem Täter. Während der Auseinandersetzung habe dieser dem Opfer unter anderem mehrere Schläge versetzt. Zwischenzeitlich waren zwei Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden und eilten dem Geschädigten zu Hilfe. Dem Täter gelang anschließend ohne Beute mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung Eschholzstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Der Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - ca. 170 cm groß, - dunkler Hautteint, - trug schwarze Rastalocken, - athletische bis muskulöse Statur, - oberkörperfrei; führte ein weißes T-Shirt mit sich, - entfernte sich mit einem schwarzen Fahrrad.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können.

ak

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