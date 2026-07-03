PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannter Täter flüchtet nach versuchtem Straßenraub - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.07.2026, gegen 20:30 Uhr ereignete sich in der Egonstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein versuchter Raub.

Der 25 Jahre alte spätere Geschädigte hatte sich in der Egonstraße nahe der Klarastraße aufgehalten und sei von einem Unbekannten angesprochen und nach einer Zugverbindung gefragt worden. Kurz darauf habe der Mann dem 25-Jährigen daraufhin unvermittelt versucht, dessen Telefon zu entreißen. Dabei viel das Gerät zu Boden und es kam zu einem körperlichen Gerangel zwischen dem Geschädigten und dem Täter. Während der Auseinandersetzung habe dieser dem Opfer unter anderem mehrere Schläge versetzt. Zwischenzeitlich waren zwei Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden und eilten dem Geschädigten zu Hilfe. Dem Täter gelang anschließend ohne Beute mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung Eschholzstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Der Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - ca. 170 cm groß,
   - dunkler Hautteint,
   - trug schwarze Rastalocken,
   - athletische bis muskulöse Statur,
   - oberkörperfrei; führte ein weißes T-Shirt mit sich,
   - entfernte sich mit einem schwarzen Fahrrad.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:36

    POL-FR: Freiburg: Mann soll nach Radfahrerinnen getreten haben - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Ein 27-jähriger Mann soll am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 23.25 Uhr beim Europaplatz in Freiburg versucht haben, zwei vorbeifahrende Radfahrerinnen zu treten. Auch soll er die bislang unbekannten Geschädigten beleidigt haben. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die den Mann vor Ort antraf. Der offenbar erheblich alkoholisierte Mann zeigte ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 15:02

    POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung an der Kreuzung Hertinger Straße / Römerstraße - Radfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 13-jährige Radfahrerin die Römerstraße von Schliengen kommend und wollte an der Kreuzung zur Hertinger Straße die Kreisstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw. Das Mädchen zog sich schwerste ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 14:56

    POL-FR: Wehr: Wohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 01.07.2026, gelangte gegen 23:45 Uhr bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Wehr- Öflingen. Durch einen Bewohner wurde ein männlicher Täter entdeckt, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Am Tatort konnte Einbruchswerkzeug und andere Spuren sichergestellt werden. Trotz sofortiger Großfahndung mit mehreren Streifen, auch aus umliegenden Revieren, konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren