Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Mann bei vermeintlichem Handykauf mit Reizgas attackiert - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 36-Jähriger aus Niederkrüchten ist am späten Dienstagabend (9. Juni, 22:45 Uhr) bei einem vermeintlichen Handykauf in Duisburg-Mündelheim Opfer eines versuchten Raubes geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Kauf über eine Social-Media-Plattform vereinbart. Nachdem die Modalitäten vereinbart worden waren, traf sich der 36-Jährige mit dem vermeintlichen Verkäufer auf der Straße Ehinger Berg nahe der Siedlerstraße.

Als der Mann mit seinem Pkw am vereinbarten Treffpunkt eintraf, trat plötzlich ein Unbekannter an das Fahrzeug heran und sprühte ihm unvermittelt Reizgas durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht. Dem 36-Jährigen gelang es, sich mit seinem Auto in Sicherheit zu bringen. Wenig später hielt er an und bat einen Passanten um Hilfe. Der Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Alarmierte Polizeibeamte leisteten vor Ort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschließend durch Rettungskräfte behandelt und mit einer Augenreizung zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß, leicht untersetzter Körperbau, schwarze Kleidung, schwarze Sturmhaube

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

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