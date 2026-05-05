Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tempomessungen in Lendringsen

Menden (ots)

Heute wurde an zwei Orten nacheinander das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. Von 8.50-10.50 Uhr wurden zuerst am Bieberkamp Radarmessungen durchgeführt. Hier verstießen 19 der 171 Fahrzeuge gegen das erlaubte Tempolimit von 50 km/h. Am schnellsten fuhr ein Pkw aus dem MK mit 78 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld. Von 11.05-13.15 Uhr wurde im Anschluss an der Clemens-Brentano-Straße gemessen. Bei erlaubten 30 km/h waren hier 35 der 121 Fahrzeuge zu schnell. Ein Pkw aus dem MK fiel dabei mit 51 km/h auf, er war am schnellsten. (lubo)

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