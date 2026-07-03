Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann soll nach Radfahrerinnen getreten haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein 27-jähriger Mann soll am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 23.25 Uhr beim Europaplatz in Freiburg versucht haben, zwei vorbeifahrende Radfahrerinnen zu treten. Auch soll er die bislang unbekannten Geschädigten beleidigt haben. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die den Mann vor Ort antraf. Der offenbar erheblich alkoholisierte Mann zeigte sich bei der Sachverhaltsaufnahme unkooperativ und wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0761 882 4221 zu melden. Insbesondere die zwei unbekannten Radfahrerinnen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

oec

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